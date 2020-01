Si terrà ad Aprilia il prossimo venerdì 31 gennaio dalle ore 18 presso l'hotel Enea in via del Commercio 1 la presentazione del volume "Advanced Advisory. Da Adriano Olivetti ad Alain Denault, dal progresso intelligente alla lotta contro la mediocrazia. La forza delle nuove competenze", il libro che il manager Leonardo Valle ha pubblicato con la casa editrice di Latina LabDFG. . L' appuntamento dedicato ai temi di innovazione, impresa e consulenza avanzata metterà al centro l'esperienza di Self Garden, azienda locale leader in Italia nella produzione di compost di qualità. L'incontro farà conoscere la Self Garden e la sua scommessa sull'economia circolare, una delle case history più interessanti contenute nel saggio divenuto un caso editoriale di successo del 2020. Saranno presenti: Tiziana Vona (Self Garden), il direttore editoriale di LabDFG Giovanni Di Giorgi e l'autore Leonardo Valle. Tra i relatori anche Marco Braccini, Presidente Consorzio Industriali Aprilia che raccoglie molte imprese del territorio, particolarmente interessante al tema dell'innovazione tecnologica e digitale ai fini dell'incremento della propria competitività. L'appuntamento sarà moderato dal giornalista Rai Marco Frittella.