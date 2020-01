L'Università Popolare Pontina insieme al Lido Coral Beach di Terracina organizza l'evento: Mare D'Inverno. L'iniziativa che avrà luogo domenica 2 febbraio alle ore 15.30 , propone un pomeriggio culturale di letture e musica in riva al mare. Sarà presentato il libro di Anna Silvia Angelini, "La violenza declinata", edito da Bertoni Editore che mette in evidenza i lati oscuri della violenza sulle donne. Dopo la presentazione Gio Decaprio si esibirà in concerto accompagnato da Dario Rosciglione al Basso, Mauro Salvatore alla batteria e Massimo Pirone al trombone.