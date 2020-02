Un'amicizia ricordata anche da un'intervista televisiva, proiettata a inizio serata, del 2009, dove Luciano Marinelli raccontava alcuni episodi che hanno contraddistinto anni di stima reciproca, sotto il segno dell'inguaribile passione del jazz. L'inizio di una serata strepitosa, non a caso poco dopo l'apertura delle prenotazioni, è già stato sold out. La serata è stata anche allietata dall'associazione "Strada del vino dell'olio e dei sapori della provincia di Latina" che ha offerto una degustazione di vini locali sotto la guida di un esperto sommelier.

Si è aperto con il conferimento della presidenza onoraria del Latina Jazz Club Luciano Marinelli a Danilo Rea il "Concert for Luciano", che lo straordinario pianista ha dedicato alla memoria del suo grande amico. Sono stati Elio Tatti, direttore artistico del Latina Jazz Club, e il presidente Piergiorgio Marinelli, insieme al fratello Francesco, a consegnare, non senza emozione, ufficialmente la presidenza Danilo Rea.

