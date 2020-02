Si è svolta questa mattina presso il Monumento intitolato ai Martiri delle Foibe, in Piazzale Trieste, la cerimonia commemorativa del "Giorno del Ricordo", organizzata dalla Prefettura di Latina insieme all'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e in collaborazione con il Comune di Latina. Alla manifestazione hanno partecipato le autorità civili, militari e religiose della provincia, nonché una rappresentanza di studenti degli Istituti scolastici del Capoluogo. L'esecuzione di brani musicali, a cura della banda musicale del Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia, ha accompagnato i diversi momenti della manifestazione che ha visto la deposizione della Corona di alloro al monumento dei Martiri delle Foibe, gli interventi del Presidente del Comitato provinciale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmata, del Sindaco di Latina . Damiano Coletta e del Prefetto di Latina, Dott.ssa Maria Rosa Trio e la benedizione del Vice Parroco della Parrocchia Immacolata Concezione di Latina. Nel suo intervento, il Prefetto Trio, nel citare la legge n. 92 del 30 marzo 2004, con la quale è stato istituito il "Giorno del Ricordo", ha evidenziato come ancora oggi una quantificazione delle vittime sia impossibile e come per anni, su questo capitolo buio della nostra storia, sia calato il silenzio.