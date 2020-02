Quaranta candeline e non sentirle. Perché da quell'esordio del 2002, con Rosso Relativo, Tiziano Ferro sembra lo stesso ragazzo di allora. Certo, i testi sono più maturi e il cantante riveste ruoli sempre più importanti, come quello avuto nell'ultimo Sanremo. Ma l'energia e il sorriso, quelli non sono mai cambiati.

Oggi Tiziano Ferro compie 40 anni. E li passerà qui, a Latina, la sua città natale, a migliaia e migliaia di chilometri di distanza dove ha costruito la sua nuova vita, a Los Angeles. La tappa in casa post Sanremo si allunga, e il cantante si fa vedere tranquillamente per le strade della città, senza nascondersi come spesso fanno le altre star. D'altronde è casa sua, e i fan non sono soltanto fan: sono concittadini e spesso anche amici.

Quarant'anni di successi, con 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, cantate in italiano, spagnolo, inglese, francesce e portoghese. Il suo ultimo album, "Accetto Miracoli", uscito lo scorso novembre sia in italia che in Spagna è già un successo. A maggio partirà la sua tournee Tzn Tour 2020, tra gli stadi e i palazzetti di tutta Europa. Già in 300mila hanno comprato i biglietti a soli sei mesi dal debutto. o signore delle vendite in Italia.