Una festa colorata, fatta di maschere, sorrisi e coriandoli. Oltre che i carri, naturalmente, immancabili in ogni Carnevale. È successo questo pomeriggio, nel cuore di Latina, dove in tanti si sono riuniti per festeggiare insieme. Una festa più contenuta, in termini di numeri di accorsi, rispetto agli anni precedenti, complice anche il timore che sta dilagando in questi giorni per il Coronavirus. Ad ogni modo, la festa è stata garantita e tra i carri ne è apparso uno molto speciale, dedicato ai mondiali di canottaggio.