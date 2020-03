Saranno fruibili via internet tutti i colori delle splendide fioriture primaverili del Giardino di Ninfa. Basterà collegarsi on- line, sabato 21 marzo alle ore 11.30 ai seguenti portali: www.giardinodininfa.eu, www.frcaetani.it o sulle pagine social dell'oasi. La Festa di Primavera che doveva dare il via agli eventi per il centenario del Giardino si trasferisce sulla rete, verrà pubblicato un video realizzato in questi giorni per mostrare ai visitatori i colori della primavera insieme ad una guida d'eccezione: il direttore del giardino, la dottoressa Antonella Ponsillo. "L'emergenza che stiamo vivendo – spiega il presidente della Fondazione Roffredo Caetani Tommaso Agnoni – non ci permette di aprire il giardino ma certamente non ci impedisce di festeggiare la primavera anche online insieme ai visitatori e a chi ci segue, davvero numeroso, sui nostri canali social. Per questo motivo, soprattutto per regalare e regalarci qualche minuto di spensieratezza, abbiamo deciso di mostrare le immagini di come si presenta Ninfa in questi giorni, proprio come l'avrebbero vista i visitatori. A guidarci in questo percorso sarà il direttore del Giardino, Antonella Ponsillo. Questo è un anno speciale per il Giardino di Ninfa che, come molti ormai sanno, compie cento anni. Cento anni di bellezza, lo slogan scelto per gli eventi e le celebrazioni che per ora sono solo rinviate e che presenteremo non appena sarà possibile per tornare a godere insieme di questo luogo magico. Per ora non possiamo fare altro che restare #distantimavicini. Buona visione!"