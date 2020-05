"Alberto dal giorno del suo compleanno, il 12 di maggio, continuerà ad amare Formia guardandola dall'alto di una nuvola; custodirà la nostra bellezza avvolto nell'azzurro e nel verde dei nostri colori. L'uomo di sport e di cultura, il padre e il marito, il dipendente comunale, ma soprattutto il suo essere formiano continueranno ad accompagnare la bellezza della sua e della nostra amata città. Dedicato ad Alberto Rossini, il grazie della città di Formia, con amore, per amore». Sono le parole di Carmina Trillino, vice sindaco, assessore alla Cultura e ai Servizi sociali.

Protagonisti a partire dalle 20: Formia Contemporanea e la Torre di Mola quale nuovo centro culturale per la città, SEMINARIA sogninterra e l'arte ambientale dove il territorio narra e fa sperare, i palazzi e i balconi, le particolarità architettoniche della nostra città raccontate dall'Associazione Koinè; l'archeologia e il cammino nella storia di Formia grazie all'Associazione Sinus Formianus. Alle 21 l'intervento musicale del Duo Olimpo in #homeconcert con Silvio Rossomando - Sax e Giuseppe Giulio Di Lorenzo - Piano, curato dalla WebProgens Associazione Culturale.

Sarà dedicato ad Alberto Rossini, l'ex presidente del Formia Calcio deceduto alcuni giorni fa, l'evento "Le bellezze di Formia tra arte pittura e archeologia" programmato per sabato 16 maggio quale messaggio beneaugurante alla città per la ripresa dopo l'emergenza post Covid-19.

