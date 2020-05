L'archivio Luce mette a disposizione foto e video dagli anni '10 ad oggi. Documentari, cinegiornali e fotografie, per non annoiarsi durante la pandemia. In attesa che ritorni la possibilità di viaggiare, e partire finalmente per una vacanza, la nuova sezione intitolata Cinemobile allieterà i cibernauti dal palato fino.

La new entry, infatti, arrichisce il vastissimo portale web dell'Archivio. Playlist video, servizi redazionali, filmati e foto permetteranno di avere uno spaccato sul mondo anche viaggiando a ritroso nella storia. L'Archivio recentemente ha dedicato uno spazio anche alle produzioni di un viaggiatore per eccellenza: Folco Quilici (nella foto). Chi non si accontenta dei viaggi sulla terra potrà anche gustarsi le immagini dell'allunaggio dell'anno 1969, basta un semplice click.