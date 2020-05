impossibile rinunciare alla spiaggia di Sabaudia anche in tempo di Covid-19 e cominciano a vedersi i primi volti noti. Oggi ospiti del ristorante Lo Scoglio Simone Inzaghi e Ciro Immobile. Una sorpresa gradita soprattutto in questo momento in cui le attività si trovano a dovere ripartire e a dovere fare i conti con una stagione molto incerta. Un pranzo in riva al mare (tutti i presidi di sicurezza sono stati rispettati compresi mascherine e distanze).

"E' un buon segnale - fa sapere uno dei gestori dell'attività - c'è tanta gente che ama Sabaudia e che continua a sceglierla nonostante il momento sia difficile. Noi cercheremo sempre di fare la nostra parte"- E la foto è già diventata virale.