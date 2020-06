Se domani alle ore 15 i tantissimi fans di due idoli come Tiziano Ferro e Lady Gaga, ascolteranno finalmente l'intervista che il cantante ha fatto personalmente alla star di New York prima del lockdown, parlando con lei di musica ma anche di Dio e di argomenti più intimi - intervista che sarà mandata in onda alle ore 15 da Rtl 102.5 e pubblicata dal settimanale Vanity Fair Italia in uscita sempre domani - un altro giovane talento pontino oggi ha fatto parlare di sé.

Si tratta di Tania Tuccinardi, cantante di Fondi, che ha avuto l'onore di intonare l'Inno d'Italia al momento della visita del Presidente Mattarella a Codogno, in occasione della Festa della Repubblica. Una voce bellissima quella di Tania, già nel cast di Notre Dame de Paris, dove ha interpretato il ruolo di Fiordaliso, e nel 2005 tra i concorrenti di Amici. E' stata poi scelta per "Giulietta e Romeo" da Cocciante, ed è stata applaudita in musical come "12-Wojtyla Generation", "Alice nel paese delle meraviglie", prodotta da Ready to Go, e nella parte di Frediana nell'omonimo musical, rappresentato nel teatro antico di Tindari. Molti altri ancora gli spettacoli che l'hanno vista come protagonista. Ha cantato con passione Tania, con il Presidente di fronte a lei ad ascoltarla. Ha saputo vincere con professionalità l'emozione del momento ed è stata in grado di coinvolgere tutti conquistando l'applauso convinto di tutti.