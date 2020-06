Dopo circa tre mesi di forzata inattività i luoghi della cultura della città di Priverno riaprono al pubblico fra misure di sicurezza e servizi di prenotazione a portata di un click. Martedì 9 giugno la Biblioteca Comunale ha finalmente permesso ai tanti studenti e appassionati di letture di tornare a frequentare i propri luoghi, garantendo il distanziamento interpersonale ed imponendo l'obbligo di utilizzare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nelle sale studio.

La stessa seguirà il consueto orario 9-13/15-18,30. Sabato 13 giugno possiamo annunciare un'altra buona novella: riapriranno al pubblico i Musei di Priverno; un segno, una ripartenza per quei luoghi che il virus ha lambito ma che non potrà mai debellare in quanto urne di memorie eterne e indistruttibili. Per visitare in sicurezza i musei sono stati individuati percorsi di visita distinti in entrata e uscita, sarà consentita la presenza di massimo 10 visitatori contemporaneamente, e così come per la Biblioteca Comunale sarà possibile prenotare gli ingressi attraverso il servizio Mobilitapp.

Museo Archeologico, piazza Giovanni XXIII, Priverno (LT)

Orari di apertura:

fino al 30 giugno: sabato e domenica ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00

dal 1 luglio al 14 settembre:

giovedì: ore 10.00-13.00

venerdì: ore 17.00-20.00

sabato, domenica e festivi: ore 10.00-13.00 e 17.00-20.00

Museo Medievale, Antica Foresteria Cistercense, Fossanova (Priverno, LT)

Orari di apertura:

fino al 30 giugno: sabato e domenica ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00

dal 1 al 31 luglio e dal 1 al 14 settembre

sabato, domenica e festivi: ore 10.00-13.00 e 17.00-20.00

da1 agosto al 31 agosto

dal martedì al venerdì: ore 16.00-20.00

sabato, domenica: ore 11.00-13.00 e 18.00-20.00