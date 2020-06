Appropriarsi nuovamente di quelle abitudini che un tempo si davano per scontate diventa un obiettivo da raggiungere in tempo di Coronavirus. Anche tornare al ristorante è un piccolo passo avanti. Oltre al punto di vista dei clienti c'è ovviamente quello dei ristoratori che soprattutto nelle ultime settimane hanno dovuto studiare le soluzioni migliori per riaprire i battenti rispettando tutte le norme per il contenimento del Covid-19 tra cui quella del distanziamento senza però rinunciare a garantire il meglio per i clienti.

Tra queste attività c'è anche il ristorante Resalio di Corso della Repubblica che riapre questa sera. Nel locale di Arnaldo Frerè sarà nuovamente possibile degustare la cucina di Resalio, fatta di materia prima scelta con cura e preparata con gusto e ricercatezza, senza mai trascurare il valore della semplicità e quello della riconoscibilità dei sapori. Una cantina molto fornita fa il resto, insieme ai piatti e al servizio, regalando alla clientela l'opportunità di sedere a tavola nel cuore della città, anche all'aperto.