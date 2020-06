"Mentre eravamo tutti confinati in casa per il lockdown, sono stato contattato telefonicamente da Web Radio Latina, vicino Roma, con un'idea di dedicare il nostro tempo a casa per registrare la prima maratona Queen Special. Dopo settimane di duro lavoro il Qeen Day è online. Sei ore di video in due episodi, con interviste e performance da alcuni dei più brillanti fan sfegatati dei Queen e cover-tribute band da tutta la nazione. Sono personalmente impegnato nell'organizzazione".

A scriverlo, sui suoi profili social personali, è Brian May, l'intramontabile chitarrista dei Queen, che ha fatto rimbalzare tra tutti i suoi fan la grande iniziativa lanciata proprio da Radio Web Latina, la piattaforma del capoluogo, ideatrice del Queen Day.

Il Queen Day è stato suddiviso in due puntate: per guardarle, basta controllare la PAGINA FACEBOOK (CLICCA QUI) di Radio Web Latina

Protagonisti della prima puntata:

REQUEEN - Queen Tribute Show

Antonio Capraro

Emanuele Richiusa

Bruno Tamiozzo

OPERA, Queen Tribute Band

Queen Of Bulsara

Cello Vs Guitar

Virtual Band

FarRock - Queen Tribute

‘39 Queen Tribute

Nella seconda puntata partecipano:

Regina Queen Tribute

Killer Queen Official

Magic Queen

Liars

Claudio Perini

In collaborazione con Claudio Tassone di Comunità Queeniana Italiana