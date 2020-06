La cornice dei bellissimi giardini di Ninfa per l'ultimo scatto social dell'influencer Chiara Ferragni e suo marito, il cantante/produttore Federico Leonardo Lucia in arte Fedez. La Ferragni ha postato su Instagram una serie di foto che ritrae i "Ferragnez" durante la visita di questa mattina mercoledì 17 giugno, ai Giardini di Ninfa di Doganella, nel comune di Cisterna di Latina. La Ferragni poi ha accompagno le foto da un post inglese così tradotto: "Stamattina abbiamo visitato il Giardino di Ninfa (città medievale trasformata in un giardino botanico), considerato il giardino più bello del mondo".

Il paradiso verde noto in tutto il mondo grazie anche alle pubblicazioni sul New York Times, ha riaperto da poco al pubblico dopo la fine del lockdown, ricevendo migliaia di richieste. E tra queste, anche quella dei Ferragnez in questi giorni in gita a Roma. In poco tempo, gli scatti della Ferragni hanno ricevuto migliaia di like, facendo il giro delle bacheche degli oltre 20 milioni di follower dell'influencer.