Il desiderio di avere un figlio con Victor Allen, sentito fortemente anche dal marito che a 55 anni vuole diventare genitore. La ricerca di una nuova casa, visto che adesso in California è in affitto, una serie di progetti e un appuntamento in vista con gli amici italiani. Tiziano Ferro per l'intera giornata di oggi ha elettrizzato i fan e acceso i riflettori della stampa, prima con la dichiarazione rilasciata a Repubblica sul suo desiderio di "allargare" la famiglia e poi ancora impossessandosi amabilmente per un'intera giornata di Instagram e Radio Italia, dominando il profilo dell'emittente sul social network e rispondendo alle domande del suo appassionato pubblico.

Il Tiziano Ferro day è stato un successo, annunciato dallo stesso cantante di Latina sui suoi canali social dove, giorno dopo giorno, appare interpretando una canzone di quel tour saltato a causa del Covid-19. Tiziano la notte appena trascorsa, dalle ore 4 alle 5, è stato in collegamento diretto anche su Radio 1, ospite del programma "Sette su Sette" condotto da Elisabetta Grande e Gianmaurizio Foderaro, un incontro con un vecchio amico e collega di quando, molti anni fa, su una radio privata pontina Ferro e Foderaro lavoravano insieme. È stato un bel momento per ritrovarsi tra chiacchiere e musica. Dopo questo appuntamento, l'annuncio di un'altra occasione di ascolto. Questa volta a Verona, nell'Arena per la Power Hits. In collegamento da Los Angeles, nel famoso teatro, Tiziano Ferro canterà con Biagio Antonacci, Zucchero, la Nannini e molte altre star, il 9 settembre.

Una vera festa finalizzata a riempire l'Arena vuota di "energia positiva". Tiziano Ferro non si è risparmiato, non si è tirato indietro di fronte alle curiosità dei fan, riportate da Mario Volanti, che gli domandavano quali emozioni provate nell'interpretare al Festival di Sanremo il brano di Mimì. Tzn ha risposto: "... c'è stata una sorta di esperienza quasi extra-corporea, per la quale alla fine mi sono bloccato, è stata una cosa della quale non riesco neanche a spiegare la dinamica, non posso neanche giustificarmi dicendo che avevo il mal di gola o non stavo bene. Stavo benissimo, però è bello a 40 anni emozionarsi ancora in maniera incontrollata e incontrollabile".

Sempre i fan gli hanno chiesto di parlare della collaborazione con Jovanotti, della vita in California, di Lady Gaga, dei progetti futuri. Se l'emozione di Sanremo ha ispirato un documentario in uscita a breve, la notizia che più ha colpito è stata proprio quella legata al desiderio di Tzn di avere un figlio, e di realizzare presto questo sogno. Tzn è in America anche perché negli Usa sarà più facile coronarlo. Ci sono diverse soluzioni, e fra le altre c'è il fosterin che consente di potersi occupare di un bimbo anche senza ricorrere all'adozione.