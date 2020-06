Bagno di folla ieri sera, nel porto di Anzio, per Nicolò Zaniolo, calciatore e giovane talento della AS Roma, e per la fidanzata Sara Scaperrotta.

I due ragazzi, dopo aver passato alcune ore in completo relax sull'isola di Ponza e nelle sue acque cristalline, hanno fatto rientro in porto. Sulla banchina quindi, non è mancato l'abbraccio dei tifosi, pronti a scattarsi un selfie con il loro campione.

E lo stesso Zaniolo, sul proprio profilo Instagram ufficiale, ha pensato di ri-pubblicare una storia proprio rispetto al suo arrivo ad Anzio.