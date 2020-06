Cento su cento, primo assoluto in chitarra classica nella categoria A1. E' il grandissimo risultato ottenuto da un ragazzo di 14 anni di Norma, Gabriele Fabbri che si è aggiudicato, appunto, il premio di primo assoluto nel concorso nazionale di musica "San Vigilio in... Canto" che quest'anno giunge alla decima edizione.

