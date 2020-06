Con l'inizio dell'estate, l'isola di Ponza comincia ad esercitare un richiamo irresistibile per turisti... di ogni ordine e grado. Lo testimonia il grande afflusso di vacanzieri per il weekend appena concluso, ma anche la presenza di vip che preferiscono andare controcorrente.

E' il caso di Gianni Morandi, un artista che non ha certo bisogno di presentazioni. E' stato proprio lui infatti a scrivere sulla sua pagina facebook un post datato 30 giugno in cui dice testualmente: "Questo viaggio in Italia, iniziato ieri, mi ha portato alla prima tappa.

Sapreste dirmi se riconoscete questo luogo? La camicia non è un indizio... Foto di Anna". Per noi che viviamo in questo territorio e conosciamo perfettamente le nostre isole la risposta è immediata: il panorama che fa da sfondo è il porto di Ponza! "La camicia non è un indizio" suggerisce Morandi, riferendosi ai motivi tropicali di piante e animali sul fondo blu. Infatti non si tratta dei Tropici, che di fronte a Ponza impallidiscono, come hanno riconosciuto tanti viaggiatori.

Tra i più esperti è poi partita una caccia al tesoro per capire dove sia stata scattata la foto, e alla fine la maggioranza si è pronunciata.

L'istantanea è stata fatta probabilmente sul balcone di Casa Fendi, che ha l'ingresso su Via del Corridoio, dà su Corso Pisacane e abbraccia l'intero arco del porto. "Foto di Anna" si riferisce invece alla moglie di Gianni, Anna, autrice di tutto il materiale fotografico che lo riguarda. Buon soggiorno ponzese a entrambi.