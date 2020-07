Verso l'apertura il Tempio di Giove Anxur, per l'estate gestito dall'Azienda speciale. Sabato potrebbe essere il primo giorno di riapertura dopo il lockdown. Il 15 giugno scorso la società CoopCulture ha riconsegnato il sito «in ottime condizioni» ha tenuto a spiegare il sindaco Roberta Tintari ieri in conferenza stampa, ma rinunciando «alla proposta di una proroga fino a ottobre, come noi avevamo proposto anche per far loro recuperare i mesi perduti».

Il Tempio per l'estate sarà a ingresso gratuito: «Lo facciamo per incentivare la gente a venire a Terracina, il Tempio è un'attrazione e l'ingresso gratuito può invogliare» ha aggiunto Tintari. L'Azienda speciale utilizzerà personale a cui sarà chiesto di rientrare dalla cassa integrazione di nuovo al lavoro.