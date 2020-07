"Gli appassionati dei Beatles, e io mi reputo tale, hanno una sorta di feticismo reverenziale nei confronti dei luoghi della loro infanzia. Pur non essendo membro del gruppo, anche io condivido con loro lo stesso legame con i luoghi". A parlare è Pierdavide Carone, cantautore puro sangue delicato e sensibile, diventato famoso al grande pubblico per l'interpretazione di Nanì con Lucio Dalla a Sanremo nel 2012. Non tutti sanno che il musicista romano ha un forte legame con Nettuno. Quando ci racconta della sua infanzia trascorsa nell'antico borgo, che aveva il candore di Yellow Submarine, lo fa con la consapevolezza di un uomo che oggi, nel riconoscersi di più in Eleanor Rigby, sceglie con grande cura parole ed emozioni.

"Sono nato a Roma – spiega infatti – ma verso i tre anni i miei si trasferirono a Nettuno e sono vissuto lì fino alla terza elementare. A livello umano questa città è molto importante per me, soprattutto perché è dove ho conosciuto Veronica, tutt'ora la mia migliore amica, la prima persona che ho scelto e che mi ha scelto. S'imbucò ad un compleanno. Avevo forse quattro anni."

Quali ricordi e sensazioni ti sono rimaste di quel periodo?.

"Ricordo ancora dove abitavo. Il tragitto che da casa mia, in Via Corallo, facevo per andare a scuola. Ricordo casa di Veronica e i palazzi che affacciavano sul mare. Da una parte la pace dell'acqua, dall'altra gli spari del poligono. Sono luoghi della memoria, per questo per me Nettuno è fondamentale".

"La mia vita – ammette - è fatta di luoghi a cui mi lego e che poi devo abbandonare. Mi ritengo apolide in un certo senso. Sono diventato uomo nel tarantino, mi sono conclamato musicalmente a Roma, e poi ho cercato di ricominciare artisticamente la mia carriera a Milano, ma ce ne sarebbe molti altri. Reggio Emilia, dove vive ora mia madre piuttosto che la Bologna di Lucio. Forza e coraggio parla anche di questo in un certo senso".

Pierdavide Carone, torna infatti dopo oltre un anno di silenzio forzato dal successo del singolo "Caramelle" realizzato insieme ai Dear Jack e 10 anni dal suo album d'esordio "Una Canzone Pop", certificato multiplatino, con il nuovo singolo "Forza e Coraggio", disponibile sulle piattaforme streaming, in digital download e su youtube. Il brano, prodotto con Marco Barusso, è un inno alla resilienza nato dall'urgenza del cantautore di parlare di un momento di grande difficoltà che ha segnato la sua vita più recente, costringendolo ad un periodo di silenzio artistico.

Il testo è accompagnato da un video delicato ed intenso realizzato da Bastanimotion. Una clip intensa dedicata a tutti i medici, gli infermieri e i ricercatori impegnati nella lotta contro il Covid-19, i cui protagonisti sono alcuni operatori sanitari di Humanitas al lavoro nei reparti.