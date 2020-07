Studenti e poeti, messaggi in bottiglia e versi navigano sul web. Il progetto "melting poets" partito da Sabaudia da un'idea della professoressa Anna Siniscalchi arriva anche a Pontinia. Il Comune ha concesso il patrocinio gratuito al progetto che vedrà protagonista l'istituto Comprensivo Verga. Nel progetto multiculturale e di inclusione gli alunni, guidati dai loro insegnanti, si cimentano nell'elaborazione di poesie in tutte le lingue e su temi loro forniti. Previsto anche un concorso.

Durante il periodo della quarantena gli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo "Giulio Cesare" hanno deciso, attraverso, il web, di amplificare i messaggi che dall'anno scorso diffondono attraverso la poesia, realizzando dei video. Strumenti musicali, abbracci con gli animali domestici, letture, ginnastica.

Nella precedente edizione bambini e ragazzi hanno composto in lingua inglese, in spagnolo, in francese e in lingua indiana. Questi momenti di integrazione e di confronto attraverso la poesia diventerà una realtà anche a Pontinia