La data c'è. Uscirà il prossimo 6 novembre solo su Prime Video il film documentario sulla vita di Tiziano Ferro, che l'artista ha girato anche a Latina ripercorrendo i luoghi della sua infanzia e quelli che hanno segnato momenti importanti della gioventù.

È accaduto poco prima che scoppiasse l'emergenza sanitaria, giorni felici per gli innumervoli fan di Tzn, e fortunati per i pontini che lo hanno visto passeggiare per la città natìa e soffermarsi nella sua nuova casa in pieno centro, dove ha festeggiato anche il compleanno raggiunto dal marito proprio per quell'occasione speciale.

L'annuncio dell'uscita del docu-film lo ha datto proprio Tiziano sui social, pubblicando uno scatto intenso con a corredo una didascalia che svela il suo nuovo progetto creato sotto forma di diario quotidiano.