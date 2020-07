Della Valle ha tenuto fede a quanto aveva dichiarato nelle scorse settimane ai quotidiani nazionali: "Quest'anno, se possiamo fare un po' di vacanze, cerchiamo di farle in Italia. Il nostro è un Paese bellissimo che ora ha bisogno del sostegno di tutti noi italiani" citava lo stesso negli spazi pubblicitari che aveva personalmente acquistato tra le pagine dei giornali.

