Stefano De Martino ballerino e conduttore televisivo è arrivato da poco sull'isola di Ponza, una delle tappe della sua vacanza nel mar mediterraneo. Domenica con il suo gozzo, che ha chiamato come il figlio "Santiago" e lungo dodici metri, è sbarcato sull'isola lunata ed ha ormeggiato presso il pontile "Ciccio nero".

Ha scelto di trascorrere almeno questa parte delle vacanze insieme al figlio Santiago, avuto con Belen. La bella showgirl argentina però non è con loro, segno che la rottura tra i due, una delle coppie più seguite e chiacchierate del web, non è stata ancora ricucita.

Oggi dopo una bellissima giornata passata in acqua ad esplorare i magnifici fondali dell'isola lunata, l'appuntamento immancabile al ristorante "A casa di Assunta" della chef Assunta Scarpati. Qui per Stefano si è presentato con alcuni suoi amici, ed hanno ordinato Scarola maritata, parmigiana, cucuzzella, tortino di lenticchie, soutè, tonno sott'olio, insalata catalana e fritto di paranza per antipasto.... poi ravioli di cernia salsati con pesto di pistacchi e ricotta di bufala... per dolce la mattonella al doppio cioccolato... vino faro della Guardia. L'isola si conferma meta di vip. Qualche giorno fa sono stati avvistati Diego della Valle arrivato con il suo yacht "Altair III" e la bella attrice Claudia Gerini a bordo dell'"Esence".