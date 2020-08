"La vita in una scatola" ha ricevuto il Patrocinio morale della Fondazione Latina Film Commission, e i patrocini dei comuni di Formia, Fondi, Gaeta e Spigno Saturnia dove è stato girato

Presenti nel film l'attrice Sabrina Marciano, apprezzatissima a teatro nel musical "Mamma Mia", e il noto attore/doppiatore Mino Caprio il quale ha prestato la propria voce per narrare la storia. Nel cast vi è anche il giovane attore Christian Catanzano e, per la prima volta sullo schermo, la piccola Cecilia Manes.

Il cortometraggio, "La vita in una scatola" realizzato dal regista Fausto Petronzio della Cinema Casting in collaborazione con il direttore tecnico Michele Lo Giudice, prendendo spunto dai fatti di cronaca accaduti nei mesi scorsi, riporta lo spettatore al periodo del lockdown dove perdita, dolore, silenzio, ricordi, creano il filo con cui il regista crea la trama tra le righe commoventi di una lunga e commovente lettera di un padre alla figlia.

E' uscito domenica il trailer del nuovo cortometraggio "La vita in una scatola" realizzato dal regista Fausto Petronzio della Cinema Casting in collaborazione con la LGM Produzioni Cinematografiche di Michele Lo Giudice e dedicato a tutte le vittime del Covid e ai loro familiari.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli