Non c'è niente da fare: l'isola lunata continua ad essere la meta più ambita dai vip, italiani e non. Mai come in questa estate, addirittura prima di Ferragosto, cantanti, attori e personaggi del mondo dello spettacolo hanno scelto Ponza come meta delle proprie vacanze.

Gli ultimi tre "ospiti d'onore" sono tre tra i volti più famosi in Italia: si tratta di Christian De Sica, Enrico Brignano e Tosca D'Aquino, visti da tanti fan in spiaggia e nei locali Gennarino a Mare, Santa Domitilla e Il Melograno.