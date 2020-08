Una lieve ondata di maltempo, ma accompagnata da forte vento, rischia di condizionare l'ultimo weekend dei vacanzieri di agosto. Le prime conseguenze delle previsioni meteo avverse le pagherà la cittadina di Nettuno, dove è stato rinviato il concerto di Massimo Ranieri previsto per domenica sera. Ad annunciarlo è l'associazione orgenizzatrice, Arkinet con una nota:

"Con grande rammarico comunichiamo che a causa delle pessime previsioni meteorologiche relative a domenica 30 agosto, che prevedono pioggia e soprattutto vento forte, per ragioni di sicurezza e per garantire una qualità del servizio e dell'evento siamo spiacenti di comunicare che lo spettacolo di Massimo Ranieri sarà annullato. È stato attivato un numero unico per i rimborsi e per le informazioni cel. 338.2024807. Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto presso il PIT (Punto Informazioni turistiche) a Nettuno ed il Kinsale Irish Pub possono contattare per chiedere il rimborso. L'associazione si augura di poter organizzare nuovamente lo spettacolo di Massimo Ranieri alla prima data utile del 2021. Ringraziamo l'artista per la disponibilità e l'attenzione che ha avuto nei confronti della Città di Nettuno, sempre nei nostri cuori".