Tiziano Ferro torna sulla scena musicale con un nuovo entusiasmante progetto. Per la prima volta nella sua storia artistica è pronto a pubblicare un album interamente di cover: "Accetto miracoli: l'esperienza degli altri" composto da tredici brani.

Un nuovo capitolo nella storia musicale di Tiziano che sarà disponibile in tutti gli store a partire dal prossimo 6 novembre. Ma non bisognerà attendere così tanto per ascoltare la voce forte, emozionante e piena di grinta di Ferro. Infatti giovedì 3 settembre è prevista l'uscita del primo singolo estrapolato dal nuovo album. Per il lancio ufficiale è stato scelto un bravo che, in più occasioni, è stato definito dal cantautore di Latina come uno dei suoi preferiti: "Rimmel" di Francesco De Gregori.

Da giovedì sarà disponibile in tutte le radio e su tutte le piattaforme digitali, ma domani sera sarà proprio Tiziano a interpretarlo in una esibizione live durante i "Seat Music Awards" che si terranno all'Arena di Verona e verranno trasmessi in diretta su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Tiziano Ferro sarà collegato da Los Angeles dove, accompagnato dalla sua band, regalerà al pubblico la sua interpretazione intima, forte sofistica di questo brano di De Gregori. Il tutto, però, rispettando la versione originale che rappresenta uno dei capisaldi della musica italiana.