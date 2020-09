Gli artisti di graffiti di tutto il mondo, nonostante le restrizioni dettate dall'emergenza sanitaria, anche quest'anno parteciperanno al festival internazionale Street Art Diplomacy che si svolgerà a Sergiev Posad nella regione di Mosca. Tra le opere richieste dalla Galleria russa Art Baza, vi saranno anche quelle di tre artisti pontini, inviate da Mad Museo d'Arte Diffusa.

Fabrizio Gargano, Alessandra Chicarella e Sergio Ban, di cui quest'anno ricorre il decennale della scomparsa, nel tempo hanno infatti instaurato un fruttuoso rapporto artistico con il Consorzio per lo sviluppo Industriale Roma-Latina.



I lavori, tra cui un'elaborazione grafica di un'opera in ricordo di Sergio Ban, una volta elaborati in digitale ad alta risoluzione sono stati stampati direttamente in Russia su tre banner di grande formato e installati all'aperto in alcune aree degradate della periferia russa. Le migliori opere saranno poi pubblicate in un catalogo d'arte contemporanea che verrà in seguito spedito agli artisti.