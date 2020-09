Di cosa si tratta? Incontro con l'autore è un momento dedicato alla conoscenza di autori che si sono dedicati alla scrittura, con generi, forme e modalità differenti, in un fecondo e frizzante dialogo con intellettuali e con il pubblico, dialogo volto a scoprire e mettere in luce le ragioni della scrittura, i temi e i problemi d'autore, il significato del ricorso ai differenti generi letterari, l'uso delle strategie comunicative ed espressive. Inoltre, Incontro con l'autore prevede la lettura interpretata di brani, tratti da almeno uno dei volumi proposti al pubblico, effettuata da giovani professionisti.

