Il Flying Fox, il lussuoso e costoso yacht di Jeffrey Preston Bezos, fondatore di Amazon, questa settimana ha fatto per la seconda volta, a distanza di soli sette giorni, tappa a Ponza.

Lo statunitense, fondatore, presidente e amministratore delegato di Amazon, guida la più grande società di commercio elettronico al mondo. Inoltre è fondatore di Blue Origin, società di start up per voli spaziali, e proprietario del famoso quotidiano americano The Washington Post. Ma nelle acque ponzesi c'è anche un altro lussuoso Yacht di un altro tra i più ricchi imprenditori del globo: Bernard Arnault, imprenditore francese avvisato sulla sua barca "Symphony".

Proprietario del gruppo del lusso LVMH, è a capo della prima azienda francese. multinazionale e conglomerata francese con sede a Parigi. È proprietaria di oltre settanta marchi divisi in aziende di alta moda come Christian Dior, Bulgari, DKNY, Fendi, Céline.