Virginio Simonelli si aggiudica la prima puntata di Tale e Quale Show. Il cantautore di Fondi inizia alla grande questa nuova avventura televisiva e trionfa trasformato in Justin Timberlake interpretando "Can't stop the feeling". Un vero successo, assoluto, perché tutti e tre i giudici - Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme - gli hanno dato il primo posto in classifica.

Primo posto che l'artista ha mantenuto anche dopo il voto dei colleghi concorrenti. Secondo è risultato Paco nella perfetta imitazione di Francesco Gabbani, ma per 3 punti in più Virginio si è portato a casa la vittoria. Piacevole la serata, lo show ha divertito e ha evidenziato la bravura dello staff tecnico nel truccare i cantanti. Come sempre esilarante Gabriele Cirilli, opinionista, con il look di Orietta Berti.