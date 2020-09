Si chiama "Ti Amo Italia" la nuova campagna firmata Enit e Ferrero per rilanciare il turismo nel Paese. Protagonista lo storico vasetto della Nutella che dal prossimo 12 ottobre uscirà in versione "griffata". Trenta vasetti con altrettante magnifiche location sui barattoli tra cui ci sarà anche il Promontorio del Circeo per quanto riguarda i luoghi del Lazio insieme a Civita di Bagnoregio e Via Appia Antica. Un gesto d'amore verso l'Italia per ricordare sempre quanto sia magnifica ma anche un processo di riscoperta che in questo particolare momento, segnato da una pandemia mondiale, diventa ancora più importante.

E la Nutella che da sempre non manca mai nelle case degli italiani, diventa uno strumento di promozione motivo in più per essere orgogliosi che una location così suggestiva magica, ricca di storia e leggenda come il promontorio del Circeo sia stata scelta contribuendo alla campagna. Un viaggio virtuale del gusto e non solo. Sarà possibile, inquadrando il QR code sui vasetti vivere un'esperienza di virtual reality ed accedere a dei contenuti nella piattaforma digitale per mettersi alla prova e scoprire quanto effettivamente ognuno di noi conosce il Paese. E poi ancora storia, arte e video-ricette tradizionali rivisitate con l'aggiunta di un po' di Nutella.