Il Giardino di Ninfa appare a sorpresa nel video realizzato il 27 settembre in occasione della Giornata mondiale del turismo, nel percorso dedicato ai poeti del ‘900 pubblicati da Marguerite Chapin su "Botteghe Oscure" e pubblicato qualche giorno fa sui social.

"Purtroppo - spiega il Presidente della Fondazione Roffredo Caetani Tommaso Agnoni - il tempo non ci ha assistito e gli spettatori non hanno potuto partecipare all'evento in programma, ma siccome quest'anno ci siamo abituati a combattere le avversità, abbiamo organizzato una visita virtuale".

"Questo video - ha spiegato Clemente Pernarella, direttore artistico dei Parchi Letterari - precede il terzo appuntamento che sarà presentato domenica prossima, 25 ottobre in occasione della giornata europea de I Parchi Letterari - Paesaggio Culturale Italiano con la formula che prevede l'accostamento di parole e musica eseguita dal vivo. Lo scenario sarà ancora il Giardino di Ninfa, i poeti: Montale, Saba, Levi, Caproni, Pasolini. Il racconto di una operazione editoriale raffinata e decisamente coraggiosa: le date di pubblicazione sulla rivista a metà del ‘900, testimoniano l'attenzione al panorama letterario italiano decisamente in anticipo rispetto alla fama raggiunta in seguito dagli autori scelti".

Domenica 25, infatti per il terzo appuntamento della Giornata europea de I Parchi Letterari - Paesaggio Culturale Italiano, l'Oasi monumentale ospiterà dalle ore 15 live performance a cura della compagnia Fellini Pontinia.

Ma sono molto le iniziative in programma prima della chiusura dell'Oasi delle Ninfe che incanta il mondo da ormai un secolo, cominciando da venerdì 23 ottobre con l' evento online "Dalla Pompei del Medioevo ai Giardini di Ninfa" sul canale YouTube della Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus.

Nel totale rispetto delle normative imposte dall'emergenza Covid, e in totale sicurezza, questo fine settimana, il 24 e 25 ottobre i visitatori avranno inoltre la possibilità di visitare i comuni di Sezze (sabato 24) e Cisterna (domenica 25) avvalendosi di una piccola integrazione al contributo di ingresso.

Il 24, 25, 31 ottobre e 1 novembre invece nell'affascinante Sala dell'antico municipio I visitatori del Giardino di Ninfa potranno visitare la mostra "Immagini di stampe, disegni di Ninfa e del territorio del XIX secolo" realizzata in collaborazione con Istituto centrale per la grafica.