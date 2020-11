In ogni puntata due cuochi, rappresentanti di altrettante regioni italiane, si sfidano in una doppia manche. A giudicarli ci sono due chef stellati, Gennaro Esposito e Cristiano Tomei. Soddisfazione dai fratelli Maronna "la serietà e l'impegno che quotidianamente mettiamo nella scelta delle migliori materie prime e di innovativi ma tradizionali accostamenti, ci hanno portato ed essere selezionati, ma soprattutto i nostri clienti che scegliendoci quotidianamente sono la nostra soddisfazione più grande". Il 30 novembre inizieranno le riprese della nuova edizione, e Bassiano con il "Castagno" rappresenterà il Lazio.

Saranno i fratelli Giorgio e Fabrizio Maronna del ristorante Il Castagno di Bassiano, a rappresentare il Lazio nella competizione nazionale gareggiando con le ricette tipiche dei monti lepini nel programma "Cuochi d'Italia" il programma televisivo prodotto da Sky Italia condotto da Bruno Barbieri. I due imprenditori classe '90 già rinomati nella provincia per i loro piatti ricercati, sono stati invitati al cooking show.

