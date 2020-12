La radio di Studio 93, nonostante le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria continua ad offrire ai propri ascoltatori un palinsesto degno di nota e, seppure a distanza, proseguono le interviste in studio. Dopo la lunga chiacchierata con il cantautore di Latina Tiziano Ferro, la radio, oggi 7 dicembre alle 18.00 ospiterà in diretta Giordana Angi, un'altra perla artistica del territorio.

La cantautrice di Aprilia, durante l'intervista, condotta da Mario De Vita, parlerà della sua carriera in continua ascesa, e del suo ultimo brano "Siccome sei", uscito il 20 novembre scorso, dopo il primo singolo pubblicato in primavera "Amami adesso".

"Siccome sei – ammette Giordana Angi, autrice di testo e musica con Antonio Iammarino - è un ritorno alle origini, a come ho iniziato a scrivere canzoni. Sono cresciuta con la musica, la penna in mano che, pur essendo piccola, mi ha sempre presa in braccio. L'uscita di questo brano per me è quasi una celebrazione. È la mia dedica alla musica". Il brano, prodotto con Federico Nardelli e Giordano Colombo nasce durante il lockdown, in un periodo in cui la cantautrice divideva il proprio tempo tra la scrittura di nuove canzoni e la preparazione degli esami alla facoltà di Lettere. "Era una sera di Aprile, pioveva – racconta la cantautrice Italo francese – ascoltavo Chet Baker, leggevo le poesie della Merini e pensavo alla musica. Musica che sin da piccolina mi sta vicino". L'inclinazione umanistica e l'amore per la scrittura, uniti alla spiccata sensibilità trovano compimento nella musica di Giordana che fin da piccola ha a sempre affidato alle note e alla penna i suoi pensieri, le sue intime riflessioni per raccontare quello che accade nel mondo esterno e nel suo mondo interiore. "Ho scritto un testo – prosegue Giordana in merito all'ultimo singolo - dando alla musica un corpo, una faccia, un aspetto umano ed ho giocato al gioco dei contrari. Successiva-mente ho cercato un'armonia adatta".

‘Siccome sei' arriva quasi dieci anni dopo la sua partecipazione a Sanremo Giovani, per poi entrare nella scuola di "Amici" di Maria de Filippi vincendo il Premio della Critica. Subito dopo per lei l'album "Casa" e tanti concerti, quest'anno i due nuovi singoli.

"Avevo 17 anni – conclude - sono passati quasi 10 anni da quell'esperienza e questo per me ha un valore. Scrivere è in assoluto la parte che preferisco di una canzone e scrivere canzoni è un mestiere bellissimo che necessita di cure, attenzioni e tanti tentativi". Non resta che ascoltarla durante l'intervista di oggi!Set cinematografico al Comune di Cisterna che ha ospitato le riprese del trailer del nuovo album di CapoPlaza.

Al trailer dell' album, "Plaza", ha partecipato Fortunato Cerlino, il famoso Don Pietro Savastano di Gomorra.

La presenza dell' artista a Cisterna è stata possibile grazie a Simone Finotti che, oltre ad essere attore, collabora da tempo con case discografiche e produzioni cinematografiche, riuscendo così a catalizzare l'attenzione sulla sua città natale.

Fortunato Cerlino, per Plaza, è stato in incognito nella cittadina pontina nel mese di novembre. La Scuola d'Arte FAP ha ospitato la produzione, che ha scelto come location per le riprese Cisterna e, in particolare, un edificio storico che è stato utilizzato grazie alla collaborazione della famiglia Mastrantonio. «Colgo l'occasione per ringraziare per la disponibilità e l'ospitalità, non solo la famiglia Mastrantonio ma anche la mia città Cisterna – ha affermato l'attore Simone Finotti – senza ovviamente dimenticare l'amministrazione ».

Questo è il secondo anno di vita della scuola di Formazione Artistica Professionale (FAP) a Cisterna e sono state molte le testimonianze di affetto della città e dei ragazzi, che stanno sfruttando a pieno le potenzialità di formarsi, in una struttura con insegnanti qualificati. «Abbiamo molti altri progetti in ballo per Cisterna, cinematografici e discografici - ha proseguito Finotti - sono già definiti e vedranno anche il coinvolgimento della cittadinanza. Prossimo appuntamento con il cinema per Cisterna a breve, intanto aspettiamo il nuovo album di Plaza che uscirà venerdì 22 Gennaio e Cisterna ci sarà».