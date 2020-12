"Casa a Natale" è il nuovo singolo che da domani Tiziano Ferro proporrà ai suoi fans, brano tratto dall'album "Accetto miracoli: l'esperienza degli altri". Attraverso un linguaggio cinematografico scorrono i giorni che precedono il Natale. Giorni particolari di una persona che si trova a vivere un momento dubbioso e incerto,

un sentire comune a molti in questo periodo così complesso. "La canzone, nonostante la vena malinconica, è anche molto coraggiosa: parla della voglia di attraversare la fine dell'anno e arrivare all'anno nuovo con una luce diversa", ha affermato Ferro, che non dimentica di aiutare chi è meno fortunato. In occasione delle festività ha deciso di offrire il suo sostegno a "Telefono amico Italia" mettendo a disposizione un premio speciale per l'asta solidale partita il 7 dicembre sulla piattaforma Charity Stars. Tiziano effettuerà due videochiamate da parte sua nei giorni 24 e 25 dicembre, giornate nelle quali Telefono Amico sarà attivo 'h 24'. Per partecipare all'asta e alla lotteria e aggiudicarsi le due videochiamate: https://www.charitystars.com/collection/telefono-amico-italia-it.