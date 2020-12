Voleva diventasse una tradizione l'assessore alle politiche culturali del Comune di Latina, Silvio di Francia. È una promessa!, aveva detto due anni fa terminato il successo della prima edizione, e come tale intende mantenerla anche in tempi di covid e di zone rosse, attribuendole però un significato ancora più grande. Ecco allora che oggi , obbligatoriamente via streaming dalla pagina facebook del Comune, la musica accoglierà la santa festa cristiana e la saluterà entrando direttamente nelle nostre case

"Big Soul Mama for Xmas" è il titolo dell'evento organizzato dall'Amministrazione comunale, che si svolgerà negli spazi del Museo Cambellotti da dove verrà trasmesso in prima visione, con inizio fissato alle ore 19.00.

"Nella consapevolezza che nulla potrà risarcire i lutti e le difficoltà economiche e sociali che la pandemia ha causato, l'Amministrazione in collaborazione con Ventidieci e Hygenia, ha voluto mantenere l'appuntamento invitando i Big Soul Mama - ricordano le note del concerto -, una delle realtà migliori del panorama musicale italiano per ciò che concerne la diffusione della cultura musicale gospel".

Le motivazioni che hanno spinto a non spegnere del tutto i riflettori su una manifestazione che sin dalla prima edizione ci ha fatto riscoprire un po' di più il senso bello di sentirci una comunità, è spiegata dal sindaco Damiano Coletta: «Il concerto vuole rappresentare un simbolo di speranza per il futuro, con la volontà di non arrendersi di fronte a una battaglia che come comunità dobbiamo combattere e vincere».

Quale musica migliore, allora, dei ritmi di un sound come il Gospel? "È musica dell'anima - evidenzia Di Francia - , la radice spiritual propria delle comunità afroamericane che ne hanno fatto un simbolo di non rassegnazione. Abbiamo voluto mantenere l'appuntamento non per affezione retorica alla tradizione, peraltro recentissima, ma per comunicare una volontà che è, appunto, quella di non rassegnarsi».

«Siamo certi – dichiara Luca Fierro, Ceo di Hygenia – che il concerto sarà una parentesi di gioia per i concittadini, con la speranza che il futuro possa essere migliore», auspicio condiviso da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno della Ventidieci: «Oggi sarà in streaming, ma aspettiamo il Natale 2021 per poterci riabbracciare sotto il palco di Piazza del Popolo».

Un altro evento ha preso piede ieri a Latina, e proseguirà sino al 19 di gennaio: "Life in the Time of Coronavirus", su iniziativa dell'assessore Silvio Di Francia e del Delegato alla Promozione dell'Arte Contemporanea, Fabio D'Achille.

Si tratta di un progetto fotografico, difficile non notarlo tra le vie della città. Ideato da Roma Fotografia, con la collaborazione di Maria Cristina Valeri e Alex Mezzenga, già presentato durante il Festival della Fotografia Etica di Lodi e Codogno a cura di Giovanni Pelloso, arriva nel capoluogo quale mostra all'aperto, con una serie di 8 "fotostorie" e 12 "singoli scatti" che rappresentano circa 100 fotografie divise in 10 maxi poster e 100 manifesti.

"La Call Internazionale Life in the Time of Coronavirus - spiega l'organizzazione - ha raccolto in pochi mesi oltre 10.000 immagini: dalla Spagna all'Inghilterra, dall'Iran al Brasile, dall'India al Nepal, oltre che dall'Italia. Una narrazione collettiva che racconti la forza e la violenza del virus, ma anche la capacità dell'uomo di lottare per il proprio benessere e coltivare la propria speranza".