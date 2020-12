Dopo lo straordinario successo del Concerto di Natale che ha quasi raggiunto le 10mila visualizzazioni in pochi giorni, tornano i grandi eventi in streaming. Il prossimo appuntamento social con la musica della tradizione è in programma venerdì 1 gennaio alle ore 19:30, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Youtube del Comune di Fondi.

Il Concerto di Capodanno, ormai giunto alla sua sedicesima edizione ed organizzato nell'ambito del Fondi Music Festival, si terrà ancora una volta presso il Santuario della Madonna del Cielo (chiesa di Santa Maria). Come prevede la normativa vigente, il concerto sarà registrato senza pubblico e trasmesso a capodanno sui social.

L'orchestra da Camera Città di Fondi, diretta dal Maestro Gabriele Pezone, anche direttore artistico del festival, si esibirà in un grande classico: "Le quattro stagioni" di Antonio Vivaldi . Ad impreziosire l'esecuzione che, nonostante le distanze promette di regalare intense emozioni al pubblico, saranno il violino di Matteo Cossu e la voce narrante di Gino Fiore.

«Ci siamo battuti affinché il tradizionale programma degli eventi natalizi fosse quasi integralmente confermato nonostante la pandemia – commenta l'assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – ma devo ammettere che il successo del concerto di Natale è andato oltre le aspettative di tutti. L'evento social ha riscosso l'apprezzamento dei cittadini che non hanno trattenuto l'entusiasmo con una pioggia di complimenti agli artisti. Nonostante le distanze, l'evento mediatico ha contribuito a ricreare l'atmosfera natalizia e a tenere viva una tradizione molto sentita nella nostra città. L'augurio è che il concerto di Capodanno possa essere altrettanto apprezzato ma, soprattutto, che in un futuro, speriamo prossimo, questi eventi possano essere replicati con il pubblico delle grandi occasioni».

L'evento, patrocinato dal Comune di Fondi, dalla Regione Lazio, dalla Banca Popolare di Fondi e da Lazio Crea, è organizzato in collaborazione con le Associazioni Ferruccio Busoni e Fondi Turismo.