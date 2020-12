"Grazie per avermi scelto come compagno di viaggio". Sono le parole, cariche di emozione, con cui Tiziano Ferro ha voluto rivolgere il suo personale ringraziamento al pubblico per il successo che ha dato al disco "Accetto miracoli". Infatti, l'ultimo lavoro della popstar di Latina ha ottenuto la certificazione come triplo disco di platino.

Un album uscito su tutte le piattaforme nel novembre del 2019 posizionandosi subito al primo posto dei dischi più venduti. Un lavoro intimo, personale che ha colpito e conquistato il pubblico. Ma in un anno difficile come quello che si sta per concludere, Tiziano Ferro ha voluto donare un lavoro speciale. Una seconda parte di quel lavoro iniziato un anno prima con il primo disco di inediti. Da qui è nato "Accetto miracoli: l'esperienza degli altri".

Due parti di un lavoro straordinario che, nella classifica Fimi 2020, si è posizionato al quinto posto ottenendo la certificazione di triplo disco di platino.

Soddisfatto ed entusiasta Tiziano Ferro che dopo aver appreso la notizia si è voluto rivolgere al suo pubblico: "In questo anno di paura e fatica, di negozi chiusi e fastidio - questo triplo platino vuol dire tutto per me, tutto. Vuole dire che il mondo ha bisogno anche di cure per l'anima e per lo spirito. E la musica sta lì. In tempi così difficili, grazie per avermi scelto come compagno di viaggio".