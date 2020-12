Cosa c'è di meglio di un canto corale per diffondere nell'aria speranza e fiducia in questo periodo difficile? E' la domanda che si sono posti i musicisti di The Sweet Sound Gospel Choir, ensemble diretta da Fiorella Iodice, direttore e arrangiatore diplomata al Conservatorio, che per questo Natale di privazioni non ha voluto far mancare il proprio contributo artistico e musicale ai propri amici e seguaci. Così, si sono collegati da remoto e, chi al piano, chi al canto, ciascuno al proprio strumento, hanno eseguito dei canti diffondendoli su varie piattaforme social. Dopo i due già usciti, sono previste altre due esecuzioni entro la festa dell'Epifania. E' così che questa band, che si dedica soprattutto al gospel della tradizione, vuole dare il proprio contributo al difficile momento che tutto il mondo sta attraversando. "Volevamo dare un po' di respiro e riscaldare per quanto possibile i cuori" spiegano in un breve commento. Ma le parole non servono.

Nati nel 2016, i The Sweet Sound Gospel Choir hanno esperienza decennale e decine di concerti alle spalle. Il gruppo annovera tra i suoi componenti due cantanti di rilievo, Federica Lipuma, diplomata in canto e composizione jazz al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma e Gloria Trapani, diplomata al conservatorio Licinio Refice di Frosinone, in canto e composizione jazz. Da poco è entrata anche Viviana Ullo, anche lei laureata in canto jazz presso il conservatorio Refice di Frosinone.

Quanto alla band, i musicisti sono Attilio Iannilli ( piano), Olimpio Riccardi (Sax), Corrado Golfieri (batteria) e Maurizio Recchia (contrabbasso). Il 21 giugno scorso il coro ha ottenuto un prestigioso terzo posto al Premio Internazionale "Schola Cantorum", svoltosi a Ravello. Premio del concorso, una esibizione nel periodo natalizio a Ravello, denominata città della musica.