Luciano Ligabue a Latina per girare un video. Il cantautore è stato avvistato oggi, all'hotel Fogliano del litorale del capoluogo pontino. Insieme ad una troupe il Liga ha girato un video di uno dei nuovi pezzi dell'album 777, uscito un mese fa nei negozi.

Non solo celebri registi scelgono il panorama pontino quale sfondo dei loro film. Oggi pomeriggio non è sfuggita la presenza di Luciano Ligabue sul lungomare di Latina. Il celebre cantante di Correggio sta lavorando al video del suo ultimo singolo, atteso per il prossimo 5 febbraio. A Latina insieme al suo staff formato da ben quindici persone è arrivato mercoledì è ha affittato l'intero hotel Fogliano. Proprio oggi sulla pagina ufficiale facebook dell'artista, è comparsa l'immagine del mare di Latina con sopra la data impressa: 5/02. Un post che ha scatenato la curiosità dei fan. C'è infatti grande attesa per il prossimo inedito che vedrà, ora lo sappiamo, come cornice il litorale pontino. Prima di lasciare l'hotel, il Liga ha anche deciso di fermarsi nel centro città. Qualche ciak veloce, qualche scatto... ma in pochi lo hanno riconosciuto. Peccato!