Un frame affidato ad una "story" su Instagram svela un altro tassello del lavoro di Luciano Ligabue in terra pontina. Il cantautore di Correggio ha scelto ancora una volta la provincia di Latina - lo aveva fatto nel 2010 con il tempio di Giove, a Terracina, nel video di "Happy Hour" (sotto il video) - per fare da cornice al video di un suo singolo in uscita. C'è massimo riserbo su quale sia la canzone scelta, ma la certezza è che il clip sarà ambientato a Latina e più precisamente nel quartiere Nicolosi, scelto ultimamente anche per il film "Mancino Naturale" con protagonista Claudia Gerini. Ligabue aveva attirato l'attenzione di tutta la città dopo essere stato avvistato sul lungomare ed aver alloggiato all'Hotel Fogliano nella giornata di venerdì.