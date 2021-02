È uscito oggi il primo lavoro discografico di Mara Chiara Clemenza. Il suo primo pezzo è un inedito, intitolato "La Tua Apparenza" e rispecchia un periodo molto particolare dell'adolescenza di Mariachiara, ma anche di altri giovani coetanei, poiché come lei afferma è sempre più difficile ai giorni nostri riuscire ad intessere relazioni "sincere e durature" tra persone che possono apparire "diverse ".Il brano infatti parla della diversità, il testo autobiografico è stato scritto con Chiara Scarpellino ed è un piccolo segmento della sua vita.

Per chi volesse ascoltarlo, il brano lo trovate su tutti gli store digitali, su etichetta Italian Way Music. Le musiche sono del maestro Raffaele Cherubino, che ne ha curato anche l'arrangiamento e la registrazione, la produzione è John Toso che l'ha voluta nella sua etichetta discografica.

Mariachiara Clemenza ha 21 anni è nata a Gaeta ma di fatto è Formiana, è una studentessa di lingue e letterature moderne all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. grazie alla musica, all'affetto sincero degli amici e ad un duro lavoro è riuscita a fare breccia nel muro dell'autismo ed oggi con il suo singolo autobiografico, firma il suo primo, grande traguardo. La sua più grande passione fin da piccola è sempre stata il canto, che continua a coltivare con impegno e dedizione. Attualmente continua con con grande entusiasmo lo studio del canto. Nel 2019 ha vinto il Premio Mia Martini al Bucarest In Music-International Festival. Nel 2017 e nel 2018 ha partecipato al festival internazionale di voci nuove "Microfono D'Oro" e nel 2019 al "Silver Yantra". Tra le sue passioni, oltre al canto, c'è anche il teatro, che studia presso la scuola Bertolt Brecht di Formia da ben otto anni.