"Mi ci pulisco il cuore", è questo il prossimo singolo di Ligabue, estratto dall'album 7 del rocker di Correggio, una canzone molto amata dai tanti fan che in trepida attesa stanno contando i giorni che dividono dall'uscita del video che il Liga ha girato nella città di Latina. Parte il countdown, la data è infatti quella di venerdì 5 febbraio. Sulla pagina social ufficiale del cantautore si è scatenato ormai un vero e proprio gioco al mistero sulle tracce di quel titolo inizialmente sconosciuto, attraverso piccoli "indizi" postati giorno dopo giorno: prima l'immagine del mare, il litorale pontino dunque, e quella data: 5-02. Poi un frame del video, e sullo sfondo il quartiere Nicolosi; adesso una immagine di tenerezza: due ragazzi, una rosa.

Da oggi in edicola, il settimanale TV Sorrisi e Canzoni ha dedicato al rocker di Correggio la copertina e una lunga intervista, in cui l'artista ripercorre i suoi trent'anni di carriera e parla anche di questi giorni difficili di lockdown. In merito a "Mi ci pulisco il cuore", Ligabue non accenna direttamente al video ma sul brano "Mi ci pulisco il cuore" spiega al direttore del settimanale Aldo Vitali: "Un titolo volutamente provocatorio, ma il testo dice... 'finché tiene il cuore ci vediamo in giro, con le tue paure, con le mie, con le tue paure, l'han chiamato vivere'".