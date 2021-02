Il film "rumore delle immagini", prodotto da Giuseppe Andrea Del Prete e diretto dal regista Cristian Goffredo Miglioranza, è stato girato all'interno del borgo di Bassiano ed ha visto la collaborazione di Mariana Falace, Anna Sollinger, Giulio Anese, Priscilla Stheinhaus, e dello Stunt Coordinator: Emanuele Romano, che la professionalità si è unita alla dilettanza e all'improvvisazione della cittadinanza, che ha contribuito - in egual misura - alla realizzazione del film: Claudio Avvisati nelle vesti del prete e Franco Cifra in quelle dell'imprenditore. Si tratta di un progetto cinematografico girato nei territori del borgo di Bassiano, valorizzando l'architettura medievale del paese, visitando così - con gli occhi delle macchine da presa – le bellezze naturali del medesimo. Un gruppo di giovani amici si trova a dover affrontare disagi sociali e non, per i quali dovranno prendere decisioni molto difficili, arrivando ad essere definiti "Gioventù Selvaggia".

Menzione speciale va alla giovanissima Elisa Campagna che ha affinato il proprio talento nell'esperienza di segretaria di dizione durante la produzione "E' stato un immenso piacere essere stata la Segretaria Di Edizione di questa immensa famiglia che è la 731 Production, grazie alla quale ho potuto affiancare la mia esperienza universitaria con quella del set, arrivando così a realizzare il mio sogno" dichiara la giovane bassianese, a lei ed ai partecipati vanno i complimenti del sindaco Guidi "la scelta di Bassiano ha permesso al film di avere questa sua particolarità, complimenti a tutti per i riconoscimenti nazionali ed internazionali che stanno ottenendo"