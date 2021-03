La voglia di rivalsa raccontata attraverso episodi autobiografici e riferimenti all'attualità. Una raccolta di storie dalla quale traspare il vissuto dell'artista, dimostrando il suo forte bisogno di espressione, un'urgenza che lo porta a descrivere la realtà che lo circonda in maniera cruda e schietta. E' questo il filo conduttore di "Me", il nuovo Ep di Davide Briolotta, in arte Sace, uscito in questi giorni su tutte le principali piattaforme digitali. Sei tracce nelle quali il rapper 26enne di Aprilia mette al centro una scrittura ricca di significati e di contenuti, che permette all'ascoltatore di immedesimarsi con il racconto, il tutto bilanciato da un sound coinvolgente e che dà vita a uno stile ben caratterizzante. Sace condensa le esperienze vissute negli ultimi dieci anni, raccontandole con estrema spontaneità, creando un mix di forti emozioni che arriva diretto al suo pubblico.

Il lavoro è stato anticipato dall'omonimo singolo "Me" uscito nel dicembre 2020 un brano che è un vero e proprio flusso di coscienza dove l'artista di Aprilia si confida, esponendo sogni, sentimenti e aspirazioni. L'Ep è invece uscito in concomitanza con il video ufficiale del singolo estratto "04011" (link https://www.youtube.com/watch?v=QyN3zd25O-Q ) dove Sace ha potuto collaborare con diverse realtà del territorio, coinvolgendo un collettivo di ragazzi che fanno parte attività del progetto. A caratterizzare lo stile dell'artista, fatto di diversi mondi sonori e di continua sperimentazioni, sono le produzioni affidate a MDM (Mattia De Masi) e Diemond (James Frollano). "Il video estratto 04011 è una rappresentazione originale e stilistica del territorio in tutte le sue sfaccettature, una realtà cruda - spiega la produzione - ma che vuole emergere grazie all'aspirazione dei giovani. Il video è completamente girato ad Aprilia, con molteplici comparse del territorio che ringraziamo, la direzione artistica del video è affidata a Michele Garofoli, un professionista noto per diverse produzioni di importanza nazionale, mentre le foto sono di Federico Caraffa, giovane emergente nel panorama fotografico con pubblicazioni su Vanity Fair e altre testate di importanza nazionale".

Sace è un noto artista di Aprila, il suo percorso musicale inizia nel 2012 con la pubblicazione dell'ep "Giovane e Forte", che ottiene subito un buon riscontro di pubblico e critica. L'anno successivo partecipa al brano "Uno contro Uno" di Mr. Phil, totalizzando quasi un milioni di ascolti. In questo modo attira l'attenzione di diversi nomi della scena e pubblica la terza pare di "Giovane e Forte", che vanta collaborazioni con Primo Brown, Johnny Marsiglia, Big Joe, Bassi Maestro e Sick Luke. Nel 2018 lancia la nuova serie "#GDamn Freestyle" che ottiene subito successo.