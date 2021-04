Ha scelto Aprilia per sistemare la propria acconciatura, Federica Nargi, la nota showgirl e moglie del calciatore Alessandro Matri. Oggi l'ex velina è stata cliente del salone di bellezza Aria Capelli in via Carroceto.

Nelle stories su Instagram, dove Federica Nargi è tra le influencer più seguite, con 3,8 milioni di followers, si vede l'esito della seduta per i suoi capelli.