Non risuoneranno musica e discorsi nel centro di Latina per la Festa dei Lavoratori. Niente Primo Maggio in piazza, niente concerto. Le disposizioni legate alla sicurezza fanno andare cauti, in alcuni casi anche troppo e in altri ben poco.

Fatto sta che l'evento salta, ma Baraonda Latina in collaborazione con Radio web Latina, hanno deciso di dare vita ugualmente a una kermesse in occasione di tale ricorrenza. Sarà in diretta streaming, a partire dalle ore 21.00, ospiti Stormy Duo, Amanda, Fabio Casillo, Shak Manaly, Alessandra Procacci e Art Maison Accademy, tutti artisti locali - ricorda l'organizzazione -, come nella tradizione e storia di Baraonda "che altro non fa che promuovere il proprio territorio". In diretta dallo studio otto del LiteoTech Theatre, e in esclusiva sulle pagine Facebook di Baraonda Latina il format e Radio web Latina, si festeggerà questa importante data, che oggi invita a molteplici riflessioni, anche nuove considerato come il mondo ci sia cambiato sotto gli occhi nel tempo di nemmeno due anni.

Intanto, e lo ricordiamo, questo Primo Maggio può essere vissuto anche all'insegna della natura più bella grazie alla riapertura del Giardino di Ninfa, sia sabato che domenica 2, sempre in sicurezza perché la responsabilità di ciascuno e di chi riapre spazi culturali e naturali, è fondamentale per la protezione di tutti.

Le prenotazioni si effettuano sul sito www.giardinodininfa.eu dove sono disponibili informazioni tecniche su visite, ingressi o variazioni in caso di provvedimenti emergenziali. Per le prenotazioni invece da parte di visitatori residenti fuori dalla regione Lazio, la Fondazione Caetani rimanda alle disposizioni governative che regolano gli spostamenti.